Британец пытался сдержать чихание и порвал себе глотку

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Житель Великобритании обратился в больницу с жалобами на невозможность говорить и боль в горле. По данным томографии выяснилось, что в клетчатке скопился воздух, а в нижней части глотки есть разрыв. Отмечается, что мужчина получил травму при попытке сдержать чихание.

В Великобритании мужчина пытался сдерживать чихание и разорвал себе часть глотки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал BMJ Case Reports.

Британец обратился в медицинское учреждение с жалобами на невозможность говорить и боль в горле. При надавливании на шею мужчины врачи услышали потрескивающий звук. По данным томографии выяснилось, что в клетчатке скопился воздух, а в нижней части глотки есть разрыв.

Отмечается, что житель Великобритании получил травму при попытке сдержать чихание. Целую неделю мужчине пришлось принимать пищу через трубочку, однако сейчас его состояние улучшилось.