Датскому изобретателю предъявили обвинение в убийстве журналистки

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Прокуратура Дании предъявила изобретателю Петеру Мадсену обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Валль. Датчанину грозит пожизненное заключение. Суд над Мадсеном начнется в Копенгагене 8 марта.

Прокуратура Дании предъявила датскому изобретателю Петеру Мадсену обвинение в убийстве шведской журналистки Ким Валль, передает Associated Press.

По версии следствия, Мадсен либо перерезал горло Валль на борту подлодки "Наутилус", либо задушил ее. Датчанина также обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и расчленении трупа.

Мадсен ранее признался в расчленении журналистки, при этом отрицая ее убийство. По его словам, Валль погибла в результате несчастного случая. Сначала он говорил, что журналистка ударилась головой об люк, пока он находился на палубе. Затем Мадсен изменил показания и заявил, что причиной смерти журналистки стало отравление угарным газом.

Суд над Мадсеном начнется в Копенгагене 8 марта.

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