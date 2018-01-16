Посол США назвал дату выхода доклада о новых санкциях против России

Теги: Политика сша санкции россия посол

Американский посол в России Джон Хантсман заявил, что крайним сроком публикации доклада о новых санкциях против нашей страны является 29 января. При этом он отметил, что еще рано говорить о том, будут ли включены в новый ограничительный список еще около 50 человек.

Посол США в России Джон Хантсман рассказал о дате выхода доклада о новых санкциях в отношении нашей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Насколько я понимаю, крайний срок публикации доклада - 29 января. Но это доклад, а не новые санкции. Некоторые сообщают о новых санкциях, но нет. Речь идет о законе, который был принят шесть месяцев назад. Так что это просто выполнение закона, принятого полгода назад", - сказал Хантсман.

Кроме того, американский посол отметил, что еще рано говорить о том, будут ли включены в новый санкционный список еще около 50 человек.