Сильное землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Подземные толчки были зафиксированы в 81 километре к северо-востоку от города Вабаг. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Сильное землетрясение магнитудой 5,9 произошло у северных берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 16:02 по московскому времени в 81 километре к северо-востоку от города Вабаг. Очаг стихии залегал на глубине 88 километров.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Предупреждение об угрозе появления цунами не объявлялась.