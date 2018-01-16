Россияне стали чаще ездить на отдых за границу

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Россияне стали чаще выезжать на отдых за границу. Внешний турпоток в прошлом году увеличился на 20% и приблизился к показателям 2014 года. Внутренний турпоток вырос на 3%.

Выездной туризм в России в прошлом году вырос почти на 20%. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов в ходе заседания правительства с участием Владимира Путина. Всего в прошлом году россияне совершили 38 миллионов поездок, что близко к показателям 2014 года.

По мнению Сафонова, росту способствовало увеличение числа доступных предложений, стабилизации экономической ситуации и повышение платежеспособности населения.

"За последние 17 лет россияне стали выезжать на отдых за рубеже чаще почти в два раза - 38 миллионов поездок в 2017 году против 21 миллиона поездок в 2000 году", - отметил он.

Выросло и число россиян, отдыхающих внутри страны, пишет ТАСС. Как рассказал глава Ростуризма, внутренний турпоток вырос в прошлом году на 3% и составил 56,5 миллиона поездок. При этом расширилась и география путешествий. Популярностью у россиян пользовали Мурманская область и Чечня (рост составил 140%).