ЦИК заподозрил кандидата в президенты Козлова в фальсификации доверенности
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Центризбирком планирует обратиться в Следственный комитет в связи с возможной фальсификацией документов кандидатом в президенты от Партии социальной защиты Михаилом Козловым. Об этом сообщил во вторник зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Сам Козлов опроверг сообщение о фальсификации.
ЦИК может обратиться в СКР в связи с возможной фальсификацией документов кандидатом в президенты от Партии социальной защиты Михаилом Козловым. Об этом сообщил во вторник зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, передает ТАСС.
По его словам, Козлов при выдвижении представил в ЦИК доверенность финансового уполномоченного с печатью партии. "Мы запросили в нотариальной палате информацию по этому поводу, нотариальная палата сообщила, что они действительно имеют отношение к этому документу, этот документ представлялся нотариусу для заверения, только в нем отсутствовала печать", - сказал Булаев.
Как пишет РБК, сам Козлов опроверг сообщение о фальсификации. По его словам, он также жаловался председателю комиссии Элле Памфиловой на то, что члены ЦИК оказывают на него давление.
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