МИД осудил убийство сербского политика в Косове

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Российский МИД решительно осудил убийство сербского политика Оливера Ивановича в Косове. Кроме того, министерство призывает все международные присутствия в регионе предпринять меры для предотвращения возможных инцидентов.

Министерство иностранных дел России осудило убийство сербского политика Оливера Ивановича в Косове. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Решительно осуждаем этот подлый акт. Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе", - говорится в сообщении.

Также Москва призывает все международные присутствия в Косове предпринять меры для предотвращения возможных инцидентов в крае. Кроме того, в министерстве рассчитывают на проведение досконального расследования произошедшего.

Лидер сербской партии Оливер Иванович был убит во вторник в городе Косовска-Митровица. Он получил пять огнестрельных ранений. Ивановича доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

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