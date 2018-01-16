Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Теги: Уголовное дело арест суд хищение серебренников

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела "Седьмой студии" Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому и Юрию Итину. Ранее Министерство культуры подало иск к фигурантам дела "Седьмой студии" о возмещении вреда на 133 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля срок содержания под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении более 130 миллионов рублей, передает ТАСС.

На этот же срок продлен домашний арест продюсера АНО "Седьмая студия" Алексея Малобродского, а также арест экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

Защита просила освободить Серебренникова под залог в размере 68 миллионов рублей, за Малобродского было предложено десять миллионов рублей. Суд счел смягчение меры пресечения обвиняемым необоснованным.

Ранее следствие завершило расследование дела, а сумма ущерба по делу выросла с 68 миллионов рублей до 133 миллионов рублей.

Фигурантами дела "Седьмой студии" являются Серебренников, Малобродский, Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Продюсер "Гоголь-центра" Екатерина Воронова объявлена в международный розыск. Их обвиняют в хищении денег, которые были выделены из бюджета на культурный проект "Платформа".

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