РЖД открыли продажу электронных билетов на поезд для животных

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Пассажиры могут приобрести билеты для своих домашних питомцев в поезда дальнего следования в электронном виде. Ранее документы для перевозки животных можно было оформить только в кассах.

На сайте Российских железных дорог (РЖД) теперь можно оформить электронные билеты для перевозки домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"В целях повышения качества обслуживания и для удобства пассажиров на сайте ОАО "РЖД" появилась возможность оформить электронную багажную квитанцию для перевозки мелких домашних животных в поездах дальнего следования", - говорится в сообщении.

В РЖД также отметили, что при оформлении электронного билета пассажиру выдается контрольный купон, который он должен предъявить в распечатанном виде при посадке в поезд.

Ранее документы для перевозки домашних животных можно было оформить только в кассах дальнего следования.