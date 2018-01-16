Россиянам простят долги на 41 миллиард рублей

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Закон о налоговой амнистии коснется более 20 миллионов человек. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов на встрече президента России Владимира Путина с правительством. Общий объем прощенной задолженности — 41 миллиард рублей.

Российские финансовые органы во исполнение поручения президента начали работу по списанию налоговой задолженности граждан и индивидуальных предпринимателей. Во вторник на совещании Владимира Путина с членами правительства было отмечено, что избавиться от старых долгов смогут миллионы людей, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин: "Я просил подготовить и реализовать в законе мероприятия по списанию гражданам и индивидуальным предпринимателям просроченной налоговой задолженности. Пожалуйста".

Министр финансов Антон Силуанов: "Соответствующий закон был подготовлен и принят в декабре прошлого года. Этим законом предусмотрено списание налоговой задолженности по имущественным налогам перед нашими гражданами. И такое количество граждан, по оценкам Налоговой службы, составляет более 20 миллионов человек, общий объём задолженности - 41 миллиард рублей".

Списание долгов с индивидуальных предпринимателей коснётся почти 3 миллионов плательщиков. Сумма аннулированной задолженности составит около 16 миллиардов рублей. Как уточнил Силуанов, списанию подлежат долги, накопившиеся на 1 января 2015 года.

Министр финансов также напомнил, что новый закон освободил ряд категорий граждан, прежде всего, инвалидов и пенсионеров от уплаты земельного налога по дачным участкам площадью до 6 соток. Введена эта норма задним числом, с 1 января 2017 года, то есть платить налог за прошлый год льготникам уже не придётся.