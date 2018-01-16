Электричка насмерть сбила женщину в Сергиев Посаде

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Женщина погибла под колесами электрички на станции "Сергиев Посад" в Подмосковье. В результате происшествия движение поезда №6333 Александров-Москва задерживается на 25 минут.

Электропоезд насмерть сбил женщину на железнодорожной станции "Сергиев Посад" в Московской области. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.

"В 17:45 на станции "Сергиев Посад" Ярославского направления электричкой насмерть сбита женщина. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает неукоснительно соблюдать правила поведения на железной дороге", - говорится в сообщении.

В результате происшествия движение поезда №6333 Александров-Москва задерживается на 25 минут.