Грудинин оправдался за свои зарубежные счета

Теги: Политика цик выборы 2018

В бюллетенях для голосования на выборах президента России, скорее всего, останутся имена не более 15 кандидатов. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова по окончании рассмотрения заявок, принятых от претендентов на пост главы государства. Следующий этап кампании завершится 31 января, когда будет закончен прием подписей и документов, необходимых для регистрации. Окончательный состав участников предвыборной гонки определится к 10 февраля.

Кандидат в президенты России от ЛДПР днём, словно ураган, пронёсся по одному из крупнейших продуктовых рынков Москвы, передает "ТВ Центр". Первый вопрос, который Владимир Жириновский всем задавал: сколько на прилавке отечественных товаров? Громко возмущался, если находил импортное. Но сменил гнев на милость, когда дошёл до отдела с фруктами: многие из них в России, в принципе, не растут, всегда завозятся из других стран. И тогда лидер либерал-демократов, нашёл другой аргумент: решил проверить фрукты на нитраты. Наведя столько шума, что продавцы начали прятаться.

"По всей стране все жулики разбегутся. Никто их не оскорбит. Нужно производить на них впечатление. Навести порядок можно. Нужен такой окрик: где ты там выглядываешь? Поднимись сюда. Эвакуация! " – заявил Жириновский.

Избирательная кампания для кандидатов, и правда, время, когда нужно производить впечатление. Пока Владимир Жириновский предъявлял претензии продавцам, кандидату от КПРФ Павлу Грудинину самому приходилось отбиваться: от вопросов журналистов про финансы. Напомню, накануне разгорелся скандал вокруг миллионов рублей на счетах банка Лихтенштейна, заведённых на имя Грудинина. Он ответил, что перечислил за границу столь крупные суммы для лечения матери и сестры.

"В соответствии с законом тот, кто открыл зарубежные счета, должен уведомить налоговую инспекцию. И налоговая инспекция об этом знала. Счета были открыты в апреле 17-го года. Это было связано с личной трагедией в моей семье, мне не очень хочется это обсуждать. Кроме того, я до последнего момента не был уверен, что меня выдвинут. Это случилось 23 декабря", - говорит Грудинин.

Кандидат от КПРФ был даже несколько возмущён таким вниманием к его финансовому состоянию. Он напомнил, что, вообще-то, неплохо зарабатывает - за шесть лет его доход на посту главы Совхоза имени Ленина составил 157 миллионов рублей. Вот только в ролике про этот самый Совхоз, который продемонстрировали на пресс-конференции, акцент делали совсем на другом: что это едва ли не рай на земле. И не для Павла Грудинина, а для жителей "островов социализма", которые свято верят в законы коммунизма.

Другие заботы сейчас у выдвиженцев от непарламентских партий. Им надо собрать необходимые для продолжения гонки 100 тысяч голосов. С избирателями в понедельник снова встречался Григорий Явлинский. Он уверяет, что его программа - прорывная и очень понятная для электората.

"Сбор подписей — это хороший агитационный этап, потому что это прямой контакт с избирателями. Возможность с ними разговаривать. Мы добьемся такого качества подписей, мы не раз, кстати говоря, добивались этого, но знаем, что это мощный инструмент для отсеивания кандидатов во время выборов", - говорит Явлинский.

Ксения Собчак накануне дала большое интервью на радио, где рассказала, что в её поддержку собрали уже 75 тысяч подписей. Она понимает, что на выборах не победит, но победой будет считать, если впоследствии сможет создать партию. Своё будущее телеведущая вообще связывает с политикой. Почти столько же голосов, как и Собчак, удалось собрать кандидату от партии "Коммунисты России" Максиму Сурайкину, о чём он лично доложил в ходе пресс-конференции.

Важные новости во вторник сообщил Центризбирком. После тщательной проверки документов всех кандидатов удалось составить конечный список тех, кто может продолжать гонку.

"В бюллетени будет не больше 15 кандидатов, поскольку, потому что сегодня мы отказали двоим, ещё у нас есть серьёзные основания по двоим претендентам на кандидатство, которые сейчас собирают подписи, но у нас возникли серьёзные вопросы", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Список из 15 кандидатов ещё может сократиться, если часть из них не наберёт необходимого количества подписей. Пока эту проблему удалось решить только Владимиру Путину: в его поддержку отдали свои голоса больше миллиона человек.

Евгения Карих, "ТВ Центр".