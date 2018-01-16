Рада не признала республики Донбасса террористическими организациями

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Документ, от которого зависит дальнейшая судьба Донбасса, рассматривала Верховная Рада Украины. Это уже вторая попытка принять скандальный законопроект о реинтеграции региона, предложенный президентом Петром Порошенко. После первого чтения было внесено около 700 поправок. Лишь часть из них депутаты успели обсудить. Итоговое голосование решили перенести на четверг.

С самого утра в центр Киева стянули около 4 тысяч полицейских, но даже такие силы не смогли предотвратить беспорядки прямо у стен Верховной Рады. Вполне уже привычное сожжение покрышек переросло в стычки с силовиками, когда те попытались это остановить. В полицейских полетели булыжники и шины, передает "ТВ Центр".

Те в ответ применили дубинки и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадал сотрудник правоохранительных органов, в полицию доставлен один участник беспорядков.

Протестующие требуют от властей ускорить принятие сразу нескольких законов: "О деоккупации и реинтеграции Донбасса", "О коллаборационизме", "Об Антикоррупционном суде". Но главное, усилить борьбу с уже возведенной в ранг украинской национальной идеи - российской агрессией. Пока законодатели совещаются, экстремисты решили выплеснуть эмоции и сожгли российский триколор, совершенно не считая свои действия надругательством над госсимволом.

Растяжка "Россия-агрессор" висела и на трибуне Верховной Рады. Этот термин украинские парламентарии пытаются закрепить на законодательном уровне впервые. Соответствующий пункт прописан в законе о реинтеграции Донбасса, который депутаты намерены принять во втором чтении. Внесли около 100 поправок. И часть из них направлена далеко не на улучшение обстановки на юго-востоке.

За признание властей ДНР И ЛНР и их сторонников террористами проголосовали только 76 украинских депутатов из 340 присутствующих в зале. Большая часть воздержалась. Видимо, прислушавшись к словам своих коллег о том, что там живут пока еще украинцы.

Помимо того, что Россия в законопроекте названа агрессором, территории, неподконтрольные Киеву, признаются оккупированными. Документ дает президенту право использовать в регионе армию, якобы для обеспечения суверенитета страны, то есть развязать там полноценные боевые действия и ввести военное положение. Понятно, что в такой ситуации ни о каких выборах в Донбассе, прописанных в Минских соглашениях, речи вообще не идет. Впрочем, самих этих соглашений в законопроекте уже тоже нет. Пункт об их приоритетном значении ко второму чтению был исключен, то есть Киев в одностороннем порядке дает себе право их не выполнять. Зато появилась статья о "возвращении Крыма". Некоторые депутаты как будто действительно уверены: полуостров, чудом избежавший бойни, подобной донбасской, очень рвется обратно.

Впрочем, один пункт (о полном разрыве дипотношений с Москвой) ко второму чтению благоразумно исключили. Вряд ли массово едущие в Россию на заработки украинцы его бы оценили, а это немалая часть электората. Да и у самой украинской верхушки годами отлаженные бизнес-связи. При этом наша страна все равно остается страной-агрессором. За это председатель Верховной Рады очень просил проголосовать всех присутствующих.

Утверждения об оккупации Донбасса МИД России не раз называл публичными бездоказательными инсинуациями. В Москве, на самых разных уровнях неоднократно заявляли: мы не являемся стороной внутриукраинского конфликта. Владимир Путин всё время подчеркивает: Кремль заинтересован в том, чтобы ближайший сосед и , что немаловажно, по-прежнему, братский народ преодолел кризис. Но, судя по всему, Киеву гораздо выгоднее, чтобы конфликт в Донбассе продолжался. Жертве, хоть и надуманного, но все-таки агрессора, и подают охотнее. Например, валютные кредиты. Да и подзаработать на войне можно неплохо.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".