Собянин: в ТиНАО за три года планируется построить пять станций метро

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В Троицком и Новомосковском административных округах в течение трех лет планируется построить пять станций метро и 130 километров дорог. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, он напомнил о недавнем вводе в эксплуатацию новой поликлиники в поселке Воскресенский.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в течение трех лет планируется построить пять станций метро и 130 километров дорог. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

"У ТиНАО большие возможности для строительства жилья, создания рабочих мест, привлечения инвестиций. В первую очередь там необходимо создавать транспортную инфраструктуру. За три года планируем построить в Новой Москве пять станций метро и 130 километров дорог", - сказал Собянин.

У #ТиНАО большие возможности для строительства жилья, создания рабочих мест, привлечения инвестиций. В первую очередь там необходимо создавать транспортную инфраструктуру. За три года планируем построить в Новой Москве 5 станций #мосметро и 130 км дорог. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 января 2018 г.

Кроме того, столичный градоначальник напомнил о недавнем вводе в эксплуатацию новой поликлиники в поселке Воскресенский.