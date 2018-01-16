В Польше уволят работников МИД с российскими дипломами

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович намерен уволить из министерства выпускников МГИМО. По данным местной радиостанции, в министерстве даже готовы снизить планку уровня знаний и профессиональных умений, необходимых для дипломатической работы.

Сотрудников МИД Польши с российским дипломами, в основном МГИМО, уволят из ведомства по решению нового министра Яцека Чапутовича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию RMF FM.

"Чапутович попрощается со старыми работниками - в основном выпускниками МГИМО - и примет новые кадры. Даже за счет снижения уровня их подготовки", - говорится в сообщении польского радио. В пресс-службе МИД снижение требований к соискателям подтвердили.

Чапутович сменил на посту главы МИД Витольда Ващиковского. По информации RMF FM, одной из причин отставки Ващиковского было его нежелание производить фундаментальные кадровые перестановки в ведомстве.

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