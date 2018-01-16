Глава МИД Японии призвал все страны разорвать дипотношения с КНДР

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно призвал международное сообщество усилить давление на КНДР, чтобы Пхеньян изменил свою политику в сторону денуклеаризации. Политик уверен, что странам необходимо разорвать дипотношения с Северной Кореей. Заявление прозвучало на саммите в Ванкувере, где главы МИД 16 государств обсуждают ситуацию вокруг КНДР.

Япония призвала международное сообщество разорвать дипломатические отношения с КНДР. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно, передает РИА Новости.

"Сейчас время для всех стран обновить их приверженность выполнению соответствующих резолюций СБ ООН. Это может включать прекращение дипломатических связей с Северной Кореей, точно так же как высылка северокорейских рабочих", - сказал он.

"Вместе мы должны максимизировать давление на КНДР, чтобы они изменили свою политику в сторону денуклеаризации", - отметил Коно.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон на открывшемся в Ванкувере под председательством Канады и США саммите, где главы МИД 16 государств обсуждают ситуацию вокруг КНДР, заявил, что США, Россия и Китай не будут признавать Северную Корею ядерной державой.

США, по словам Тиллерсона, также решили отказаться от плана "двойной заморозки", который предполагает, что КНДР останавливает любые ядерные испытания и пуски баллистических ракет, а США и Южная Корея прекращают крупномасштабные военные учения, которые постоянно используются Пхеньяном как предлог для проведения испытаний.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание.

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