В Подмосковье подросток умер во время тренировки по плаванию

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В Сергиево-Посадском районе Подмосковья во время тренировки по плаванию умер 13-летний подросток. Отмечается, что в ходе занятия мальчик почувствовал себя плохо и перестал держаться на воде.

В городе Пересвет Московской области во время занятий по плаванию скончался 13-летний подросток. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местную администрацию.

"16 января в плавательном бассейне "Чайка" в Пересвете во время тренировки умер подросток. Спортсмен тренировочной группы первого года обучения спортивной школы "Центр" 2004 года рождения занимался плаванием с 2013 года, имел третий спортивный разряд по этому виду спорта", - говорится в сообщении.

По информации администрации, во время тренировки подросток почувствовал себя плохо и перестал держаться на воде. Тренер пытался оказать ему первую медицинскую помощь и оперативно вызвал скорую помощь, однако спасти жизнь мальчику не удалось.

Специалисты проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все причины смерти спортсмена.