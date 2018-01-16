Передумал: Трамп ждет мигрантов "отовсюду"

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США нужны мигранты "отовсюду". Об этом заявил Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. Ранее, как писали СМИ, президент США заявил, что Америке не нужны мигранты из "грязных дыр".

Дональд Трамп пересмотрел свое отношение к приезжающим в США мигрантам. Выступая в Белом доме он заявил, что Америке нужны иммигранты "отовсюду", пишет РИА Новости.

Изменить свою точку зрения президент США, видимо, вынудил скандал вокруг его недавнего высказывания. Во время закрытой встречи с членами Конгресса, Трамп заявил, что Америке нужны мигранты из таких стран, как Норвегия, а не из "грязных тип, типа Гаити" (он якобы использовал выражение shithole). Заявление президента США вызвало скандал как внутри страны, так и за ее пределами.

При этом подтвердить подлинность высказывания Дональда Трампа невозможно. Некоторые из присутствующих на встрече политиков подтвердили, что президент использовал оскорбительные выражения в адрес стран, из которых приезжают мигранты. Другие заявили, что подобных слов не слышали.