Умер экс-губернатор Смоленской области

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Бывший глава Смоленской области Анатолий Глушенков скончался во вторник в возрасте 75 лет. По предварительным данным, причиной его смерти стало сердечное заболевание. Глушенков руководил регионом с 1993 по 1998 год.

Во вторник скончался бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы областной администрации.

"Бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков скончался на 76-м году жизни", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной его смерти стало сердечное заболевание.

Глушенков руководил регионом с 1993 по 1998 год. Впоследствии он проиграл на выборах губернатора Александру Прохорову и ушел на работу в Совет Федерации. Там Глушенков был членом Комитета по делам СНГ.