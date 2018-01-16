Дмитрий Медведев признал важность интеллекта

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Интеллект становится ведущим ресурсом современной экономики. Такое мнение высказал Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума.

Технологические перемены, которыми охвачена современная экономика, требуют от государства пересмотра многих принципов управления. Об этом говорил Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме, передает "ТВ Центр".

Ещё в недавнем прошлом, как отметил глава правительства, основное внимание при обсуждении вопросов развития уделялось созданию и внедрению производственных технологий, а сегодня мы входим в эпоху технологий гуманитарных, направленных на эффективное использование индивидуальных и коллективных возможностей людей.

Состояние экономики необходимо оценивать уже не только по традиционным параметрам, но и, к примеру, по удовлетворённости людей качеством жизни. На новый уровень должно быть поднято здравоохранение и образование.

"Уже сегодня мы должны ставить задачу по изменению отношения к системе здравоохранения и образования, по повышению квалификации, по увеличению доходов тех, кто работает в этих сферах. Потому как врачи и преподаватели - это ключевые группы, которые определяют будущее любой страны. И во-вторых, новый технологический уклад многократно повышает цену и ценность интеллектуального капитала. Человеческий потенциал – это и есть знание и творчество, а также качество государственного управления. Именно эти факторы приобретают всё большее значение в глобальной конкуренции", - сказал Дмитрий Медведев.

