В Москве начался прием заявок на конкурс наставников

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Прием заявок на конкурс заявок на участие в конкурсе "Лучшие практики наставничества" стартовал в Москве. Он пройдет в пяти номинациях.

Агентство стратегических инициатив объявило о начале приёма заявок на участие в конкурсе "Лучшие практики наставничества". Его цель - тиражирование методов обмена опытом и повышение социального статуса наставника, передает "ТВ Центр".

Конкурс пройдет в пяти номинациях - наставничество на производстве, в бизнесе, социальной сфере, образовании, а также в категории "Дети учат детей". Для победителей и призеров учреждены денежные призы, а награждение состоится на форуме наставников, который пройдет в феврале.

Как заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, без развития института наставничества проекты развития работать не будут.

"Никакие знания и навыки не передаются иначе, как от человека к человеку. И за каждым человеком в любой сфере деятельности всегда есть учитель, всегда есть наставник. Да, очень часто такими наставниками выступают родители. Но это нормально, это обязанность родителей. Но помимо этого особое уважение вызывают люди, которые передают свои знания, навыки не только своим детям, а передают в общем посторонним людям, делясь самым сокровенным. Вот это крайне важно везде, без исключения", - сказал Кириенко.