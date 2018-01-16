Семь человек погибли при крушении вертолета в Колумбии
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Военный вертолет потерпел крушение в Колумбии. В настоящее время известно о гибели семи человек, которые находились на борту воздушного судна. Судьба еще трех человек в настоящее время неизвестна.
Как минимум семь человек погибли в результате крушения военного вертолета Ми-17 в Колумбии. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным местных СМИ, воздушное судно упало в провинции Сеговия департамента Антиокия. Всего на борта вертолета было 10 человек, из которых восемь военных и двое гражданских лиц. Судьба трех человек в настоящее время неизвестна.
На месте происшествия работают спасательные службы и бригады скорой помощи. Причины крушения вертолета устанавливаются.