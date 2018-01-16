Взрыв газа произошел в девятиэтажке в Нижнем Новгороде

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Два человека пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном доме на Союзном проспекте в Нижнем Новгороде. В настоящее время пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

В результате взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на пятом этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома № 2 на проспекте Союзный", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. В настоящее время они доставлены в медицинские учреждения. Специалисты выясняют все обстоятельства взрыва.