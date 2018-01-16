Водитель Suzuki насмерть сбил двух пешеходов в Подмосковье
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Водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух пешеходов в Истринском районе Подмосковья. По информации регионального МВД, мужчины переходили проезжую часть в неположенном месте.
Водитель иномарки насмерть сбил двух мужчин в Истринском районе Московской области. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
"В районе деревни Буньково Истринского района водитель автомобиля Suzuki совершил наезд на двух мужчин, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что пострадавшие скончались от полученных травм. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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