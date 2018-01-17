Трамп и Назарбаев встретились в Белом доме

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Президент США Дональд Трамп и его коллега из Казахстана Нурсултан Назарбаев провели встречу в Белом доме. Лидеры договорились укреплять сотрудничество в ряде областей. Также Назарбаев пригласил своего собеседника в Казахстан.

В американском Белом доме состоялась встреча президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает "Интерфакс".

Лидеры обсудили усиление стратегического партнерства между двумя странами.

Также Назарбаев поблагодарил американского президента за гостеприимство и пригласил его посетить Казахстан в будущем.

"Лидеры договорились укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговле и инвестициям, а также отношения между людьми на регулярных совещаниях высокого уровня в рамках Диалога расширенного стратегического партнерства", - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, Трамп и Назарбаев "договорились добиваться мирного урегулирования конфликта в Афганистане и инициатив, способствующих более активному политическому и экономическому сотрудничеству в регионе".

Лидеры взяли на себя обязательство "углубить свое сотрудничество против насильственного экстремизма и международного терроризма, соблюдая при этом верховенство закона и права человека".