Курс биткоина за сутки упал на 25%

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За сутки курс биткоина опустился более чем на 25% - до уровня в 10,5 тысячи долларов. Это произошло впервые с 1 декабря 2017 года.

Курс биткоина за 24 часа упал более чем на 25%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap, передает РИА Новости.

По состоянию на 01.50 по московскому времени биткоин подешевел на 25,1% до уровня в 10,5 тысячи долларов. Это произошло впервые с 1 декабря 2017 года.

Накануне, 16 января, сообщалось, что курс биткоина за сутки упал на 15%. На тот момент он составлял 13 295 долларов. Падение курса может быть связано с ростом новой криптовалюты Bitcoin Cash, который появился в августе 2017 года как часть оригинального биткоина. У этих валют общее прошлое, но с момента разделения майнеры каждой криптовалюты строят собственную цепочку блоков.