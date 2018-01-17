Тиллерсон назвал условие ужесточения санкций против КНДР

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Вашингтон будет добиваться ужесточения санкций в отношении Пхеньяна в случае очередных провокаций со стороны Северной Кореи. Об этом в ходе пресс-конференции в Ванкувере сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, "кампания по оказанию максимального давления" на КНДР направлена на то, чтобы страна согласилась на проведение реальных переговоров.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Ванкувере назвал возможные последствия отказа КНДР от переговоров по существу.

"Наши дипломаты в Нью-Йорке продолжат выступать за более жесткие санкции против КНДР, если будут последующие провокации. Цель кампании по оказанию максимального давления была и остается в том, чтобы сподвигнуть Северную Корею на значимые переговоры по денуклеаризации", — приводит слова Тиллерсона РИА Новости.

По словам госсекретаря, "прекращение опасного поведения" со стороны Северной Кореи должно послужить индикатором того, что власти страны готовы двигаться к дипломатическому разрешению той ситуации, которую "они сами и создали".

15 января власти КНДР обвинили Вашингтон в попытках сорвать диалог между Пхеньяном и Сеулом. На это указывают планы США разместить стратегические военные силы в районе Корейского полуострова.

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