Россия выделит из госбюджета средства на переработку конопли

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Половина затрат на строительство и ремонт фабрик по производству тканей из льна и конопли будет возмещена из госбюджета. Проект постановления подготовили в Минсельхозе. Там отметили, что подобная мера будет принята впервые.

Из госбюджета возместят половину затрат на строительство и ремонт фабрик по производству тканей из льна и конопли. Проект соответствующего постановления правительства подготовили в Минсельхозе, пишет газета "Известия".

Таким образом, государство будет возмещать до 50% всех затрат на реконструкцию и создание фабрик, производящих ткани из льна и конопли. В Минсельхозе подтвердили разработку проекта, добавив, что подобная мера будет принята впервые.

"Проект постановления сейчас находится на утверждении. Ожидается, что он будет принят в 2018 году. Необходимые объемы средств, которые будут выделяться на эти цели из госбюджета, еще не определены", - сообщили в Минсельхозе.

В документе ведомства отмечается, что господдержка будет распространяться на предприятия, которые начали строить или модернизировать в последние три года. Эта мера станет одним из шагов по замещению импорта. Она будет способствовать повышению "конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках".

Эксперты отмечают, что существующих заводов недостаточно, а старые предприятия нуждаются в модернизации. При этом поддержка от государства поможет снизить зависимость от импорта. В настоящий момент более двух третей льна для производства тканей поступает из-за границы.