Россияне стали чаще покупать лекарства от ожирения

Теги: Общество здоровье лекарства

В России зафикисирован бум продаж лекарств от ожирения. В 2017 году объем продаж в упаковках увеличился на 12% по сравнению с 2016-м, а в денежном эквиваленте — на 20%.

Граждане России в 2017 году стали чаще покупать препараты для лечения ожирения. Это зафиксировали аналитики. Объем продаж в упаковках увеличился на 12% по сравнению с 2016-м, а в денежном эквиваленте — на 20%, пишет газета "Известия".

Так, в предыдущем году аптеки реализовали 1,4 миллиона упаковок таких медикаментов, что на 12% больше, чем в 2016-м. При этом в денежном эквиваленте выручка выросла на 20% по сравнению с 2016-м и достигла 3,6 миллиардов рублей. Речь идет в основном о препаратах, препятствующих всасыванию жиров.

При этом россияне купили почти на 10% меньше биологически активных добавок для похудения — 5,9 миллиона пачек. Выручка аптек от их продажи упала на 9,4%, до 1,8 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, за последние годы выросло число россиян, имеющих проблемы с лишним весом.