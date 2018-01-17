Десять человек погибли при крушении военного вертолета в Колумбии
Теги: колумбия крушение вертолет Происшествие
В Колумбии разбился военный вертолет Ми-17, погибли 10 человек – восемь военных и двое гражданских лиц. Самолет осуществлял проверку пунктов заправки для повышения готовности проведения военных операций. Причины катастрофы устанавливаются.
Десять человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в колумбийском департаменте Антиокия, сообщает ТАСС.
На борту находились два офицера, два сержанта, а также шесть пассажиров, четверо из которых были военными лицами, а двое - гражданскими.
"Они входили в состав группы авиации сухопутных сил по обеспечению топливом и осуществляли проверку пунктов заправки в данном районе с целью повышения готовности проведения военных операций", - заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос.
На месте крушения работают спасатели и бригады скорой помощи. Причины катастрофы устанавливаются.
Читайте также:
При взрыве гранаты в колумбийском ночном клубе пострадали 30 человек
Полиция Колумбии перехватила крупнейшую в истории партию кокаина
СМИ: колумбийские повстанцы убили взятого в заложники россиянина