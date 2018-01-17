Десять человек погибли при крушении военного вертолета в Колумбии

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В Колумбии разбился военный вертолет Ми-17, погибли 10 человек – восемь военных и двое гражданских лиц. Самолет осуществлял проверку пунктов заправки для повышения готовности проведения военных операций. Причины катастрофы устанавливаются.

Десять человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в колумбийском департаменте Антиокия, сообщает ТАСС.

На борту находились два офицера, два сержанта, а также шесть пассажиров, четверо из которых были военными лицами, а двое - гражданскими.

"Они входили в состав группы авиации сухопутных сил по обеспечению топливом и осуществляли проверку пунктов заправки в данном районе с целью повышения готовности проведения военных операций", - заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос.

На месте крушения работают спасатели и бригады скорой помощи. Причины катастрофы устанавливаются.

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