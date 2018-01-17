Марков: американцы считают, что достигли цели на Украине

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Означает ли новый закон то, что Киев открыто идёт, по сути, на разрыв Минских соглашений? Может ли такой документ спровоцировать возобновление военных действий в Донбассе? И какого решения проблемы – силового или мирного - ждут от властей жители страны? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру ответил" Сергей Марков.