Марков: американцы считают, что достигли цели на Украине
Теги: кризис События. 25-й час украина
Означает ли новый закон то, что Киев открыто идёт, по сути, на разрыв Минских соглашений? Может ли такой документ спровоцировать возобновление военных действий в Донбассе? И какого решения проблемы – силового или мирного - ждут от властей жители страны? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру ответил" Сергей Марков.
В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил развитие событий на Украине с политологом Сергеем Марковым.
"Этот закон (о реинтеграции Донбасса – прим. ред.) де факто принимается американцами, а не Киевом. Порошенко хотел его сделать в более мягкой форме. Американцы считают, что они достигли своей главной цели. Сделали население Украины антироссийским. Укрепили у власти хунту", - сказал Марков.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.