У безработной москвички украли украшения на 1,6 миллиона рублей

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Домработница украла у 42-летней москвички украшения на 1,6 миллиона рублей. Инцидент произошел 9 января в Хамовниках. В этот же день подозреваемая была задержана. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В Хамовниках домработница украла драгоценности у безработной москвички на сумму в 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

Инцидент произошел 9 января в квартире по адресу: улица Пречистенка, дом 31/16. С заявлением в полицию 42-летняя неработающая москвичка обратилась 16 января.

"В неустановленное время ее домработница 1959 года рождения, фактически проживающая по месту работы, совершила кражу ювелирных изделий, принадлежащих заявительнице. Материальный ущерб составил около 1,6 миллиона рублей", - рассказали в столичном главке МВД.

Подозреваемая была задержана и изобличена в совершении преступления в тот же день. В ее отношении возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.