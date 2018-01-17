Назарбаев пригласил Трампа в Казахстан

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Нурсултан Назарбаев провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Президент Казахстана пригласил американского лидера посетить свою страну.

Президенты Казахстана и США обсудили в Белом доме перспективы двусторонних отношений, а также вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Нурсултан Назарбаев отметил, что проблему ядерной угрозы КНДР можно решить только при совместной работе Москвы, Вашингтона и Пекина. Лидеры также договорились укрепить сотрудничество по политическим вопросам и вопросам безопасности, торговле и инвестициям.

Как сообщает "Газета.Ru", Назарбаев поблагодарил Дональда Трампа за гостеприимство и пригласил его посетить Казахстан в будущем.