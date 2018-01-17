Врач Белого дома отчитался о состоянии здоровья Трампа

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Президент США Дональд Трамп полностью здоров и физически, и психически, он будет оставаться таковым в течение всего времени исполнения своих обязанностей, рассказал его лечащий врач. Медики лишь посоветовали 71-летнему американскому лидеру сбросить 5-7 килограммов, понизить уровень холестерина, больше спать и заняться спортом.

Американский президент Дональд Трамп полностью здоров физически и психически, рассказал лечащий врач лидера США Рони Джексон по итогам медицинского обследования.

"У президента хорошие показатели и в целом отличное здоровье. Вероятнее всего, оно останется таким в течение всего срока его президентства", - цитирует его РИА Новости.

71-летний президент при росте примерно 190 сантиметров весит 108 килограммов. Сердце в состоянии покоя совершает 68 ударов в минуту, а артериальное давление — 122 на 74. У американского лидера нет проблем с зубами, легкими и кожей.

Всю свою жизнь Трамп не курит и не пьет, но не ведет спортивный образ жизни и любит запивать фаст-фуд кока-колой. Со слов Джексона, президент принимает средство от выпадения волос, лекарства, понижающие уровень холестерина, а также использует крем от угрей. При длительных поездках Трамп время от времени принимает снотворное.

Медицинское обследование показало хорошие умственные способности и отсутствие психических отклонений.

"У Трампа нет абсолютно никаких психических расстройств. Результаты теста на когнитивные способности нормальные", - рассказал врач.

Врач посоветовал Трампу лишь сбросить 5-7 килограммов, заняться физическими упражнениями, понизить уровень холестерина и больше спать.

Медобследование президента прошло в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп пройдет медицинское обследование в начале 2018 года. Американский лидер разрешил врачам обнародовать результаты. Его политические противники неоднократно заявляли о том, что глава государства психически неуравновешен и неспособен управлять государством.

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