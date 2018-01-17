"Яндекс" запустил пилотный проект сервиса для поиска попутчиков

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"Яндекс" запускает сервис для поиска попутчиков для совместных поездок - "Яндекс.Попутка". Искать пассажира можно для поездок от 10 километров, поэтому сервис может быть полезен тем, кто хочет попасть на другой конец города или ездит на работу или учебу из пригорода.

"Яндекс" тестирует новый проект сервиса для поиска попутчиков – "Яндекс.Попутка", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сервис помогает найти попутчика, который готов ехать прямо сейчас. Искать попутчика можно для поездок от 10 км, поэтому "Яндекс.Попутка" будет полезна тем, кто хочет попасть на другой конец города или ездит на работу или учебу из пригорода", - рассказали разработчики.

Водители смогут искать пассажиров в приложении "Яндекс.Навигатор", предварительно пройдя проверку. Они обязаны будут загрузить в приложение имя, телефон и фото водительского удостоверения. Затем будет предложена сумма компенсации водителю, но она носит лишь рекомендательный характер - попутчики смогут договариваться о компенсации сами.

Пилотный проект запущен в Ростовской области и Красноярском крае - выбор обусловлен тем, что в этих регионах разная дорожая инфраструктура, а у жителей есть потребность ездить в центр на работу из ближайших пригородов.

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