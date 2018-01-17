Северная Корея пошлет на Олимпиаду в Пхенчхане 230 болельщиков

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КНДР отправит на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан 230 болельщиков. Северная Корея также предложила использовать наземный маршрут для перехода межкорейской границы ее представителями.

Северная Корея направит на Олимпиаду в Пхенчхане группу поддержки из 230 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство по объединению Южной Кореи.

С таким предложением выступила северокорейская делегация на переговорах, проходивших на пограничном пункте Пханмунджом. КНДР также предложила использовать наземный маршрут для пересечения межкорейской границы представителями севера.

В среду состоялись переговоры между КНДР и Южной Кореей, касающиеся участия в Олимпиаде в Пхенчхане северокорейской сборной.

"На сегодняшних переговорах мы планируем сфокусироваться на вопросах выполнения административных процедур, связанных с северокорейским участием в Олимпиаде и Паралимпиаде", - заявил перед началом встречи замминистра объединения Южной Кореи Чун Хэ Сон.