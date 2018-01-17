Священник Грозовский приговорен к 14 годам колонии за педофилию

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Приозерский городской суд Ленобласти приговорил отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского к 14 годам колонии строгого режима. Ранее суд признал его виновным в педофилии.

В Ленинградской области Приозерский городской суд признал отстранённого от служения священника РПЦ Глеба Грозовского виновным в педофилии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

В окончательной версии обвинения говорится, что Грозовский надругался над тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере, а также острове Кос в Греции. Первый случай произошел в 2009 году, а два других - в 2013-м.

В том же 2013 году Глеб Грозовский был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он скрывался на территории Израиля, но в середине сентября был передан России.

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