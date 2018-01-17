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Российскую журналистку Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Как сообщили в пресс-службе пограничной полиции республики, телеведущая не смогла подтвердить цель визита в страну. Зейналова прилетела рейсом Стамбул – Кишинев, она заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, однако не смогла подтвердить это документально.

Телеведущую канала НТВ Ираду Зейналову не пустили в Молдавию. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции республики.

"Во вторник вечером гражданке Российской Федерации был не разрешен въезд в Молдавию, потому что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что речи о депортации и запрете на въезд не идет. Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев - Москва.

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