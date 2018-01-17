В Оренбурге зарезали предпринимателя и его 7-летнего сына
Теги: убийство Происшествие оренбург ребенок
В Оренбурге жестоко убили 35-летнего бизнесмена и его маленького сына семи лет. Их тела со множественными ножевыми ранениями нашли в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser. Возбуждено уголовное дело.
В Оренбурге расследуется уголовное дело по факту жестокого убийства 35-летнего местного предпринимателя и его 7-летнего сына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный СКР.
По данным следствия, тела погибших со множественными ножевыми ранениями нашли во дворе жилых домов на улице Карагандинской в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser.
На месте ЧП работают следователи, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Читайте также:
МИД осудил убийство сербского политика в Косове
Датскому изобретателю предъявили обвинение в убийстве журналистки
Под Екатеринбургом задержали убийцу с бензопилой
Убийцу Немцова Дадаева этапировали в колонию для бывших силовиков
Предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова арестован в Турции