В Оренбурге зарезали предпринимателя и его 7-летнего сына

Теги: убийство Происшествие оренбург ребенок

В Оренбурге жестоко убили 35-летнего бизнесмена и его маленького сына семи лет. Их тела со множественными ножевыми ранениями нашли в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser. Возбуждено уголовное дело.

В Оренбурге расследуется уголовное дело по факту жестокого убийства 35-летнего местного предпринимателя и его 7-летнего сына, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный СКР.

По данным следствия, тела погибших со множественными ножевыми ранениями нашли во дворе жилых домов на улице Карагандинской в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser.

На месте ЧП работают следователи, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Читайте также:

МИД осудил убийство сербского политика в Косове

Датскому изобретателю предъявили обвинение в убийстве журналистки

Под Екатеринбургом задержали убийцу с бензопилой

Убийцу Немцова Дадаева этапировали в колонию для бывших силовиков

Предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова арестован в Турции