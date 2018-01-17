Устроивших резню в пермской школе подростков арестовали на два месяца

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Суд отправил под стражу на два месяца двух подростков, которые устроили драку с поножовщиной в пермской школе. Меру пресечения определили в больнице, так как зачинщики инцидента не могли присутствовать в зале суда из-за своего состояния.

В Перми Мотовилихинский районный суд арестовал на два месяца двух подростков, которые устроили резню в общеобразовательной школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Заседание проходило в городской больнице, где сейчас лечат нападавших. Зачинщики инцидента будут находиться в больнице до тех пор, пока их состояние не улучшится, после их переведут в СИЗО.

В понедельник, 15 января, в одной из школ Перми между двумя несовершеннолетними произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате происшествия пострадали 15 человек, из которых были 13 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

На данный момент состояние раненой учительницы, получившей 17 ножевых ранений, тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику. Одного четвероклассника с резаной раной глаза собираются направить на лечение в Москву, остальные восемь школьников остаются под наблюдением врачей в пермской краевой детской больнице в состоянии средней тяжести.

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