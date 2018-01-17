В Госдуме объяснили новые обвинения Порошенко в адрес России

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Новые обвинения Петра Порошенко в адрес России связаны с желанием получить дополнительное финансирование от Запада. К такому выводу пришли депутаты Госдумы. Накануне президент Украины в очередной раз пожаловался на растущее влияние Москвы. На встрече с иностранными дипломатами Порошенко обвинил нашу страну в намерении уничтожить украинское государство.

Великим и могучим родной язык украинские политики считают, похоже, только до того момента, пока не приходится встречаться с представителями Запада. В этом случае речи "на мове" уже не идет. Английский вне конкуренции. Владение им в очередной раз продемонстрировал Петр Порошенко, принимая в Киеве иностранных послов, передает "ТВ Центр". Хвалился отреставрированным Мариинским дворцом и сравнивал с ним Украину, которая, по словам президента, восстает из руин. Почти полчаса приглашенные стоя слушали речь, которая больше напоминала исторический экскурс, в котором были лишь два персонажа, традиционные для спичрайтеров Порошенко: свободная демократическая Украина и агрессивная Россия.

"Если бы демократическая Европа тогда не пошла на компромисс с большевистской Россией и независимую демократическую Украину удалось бы сохранить, многих трагедий 20 века в мире удалось бы избежать. Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия на Украине, имеет одну единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", - заявил Порошенко.

Это была речь из разряда "припомнить все". Октябрьская революция, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, Ялтинская конференция. Все, где бы ни участвовала Россия, мо мнению Порошенко, получалось как минимум плохо, а чаще всего приводило к катастрофическим последствиям.

Даже ситуацию которая складывается на Украине в последние четыре года и к которой ее привели нынешние власти, Порошенко попытался обернуть в свою пользу. Уже в который раз заявил: Киев - на передовой борьбы. С кем? Конечно же, с Россией. Удобная позиция, чтобы просить новых иностранных вливаний в тощий бюджет и обвинять политических оппонентов, которые, как заявил Порошенко, раскачивают ситуацию в трудный для страны период.

То, что он действительно трудный, послы лишний раз могли убедиться прямо перед раутом. В Мариинский дворец им пришлось пробираться через баррикады у Верховной рады. Расставленные сторонниками Саакашвили еще три месяца назад, они накануне ожили по случаю голосования в парламенте по закону о реинтеграции, который после длительных согласований так и не прошел. Депутаты погрязли в собственных поправках - изучили лишь 400 из 600 - датах и терминах. Причем, главного, как считают противники закона, в него так и не внесли.

"Этот законопроект не дает четкого механизма, каким образом вернуть территории и людей, как остановить убийства и восстановить территориальную целостность страны", - отметил народный депутат Украины Юрий Бойко.

Тем временем Михаил Саакашвили, на которого, без сомнения, и намекал Порошенко, говоря о деструктивных оппонентах власти, отправился в новое турне по Украине. Выступил на этот раз не на площади, а в одном из ДК города Днепр. И благодарных слушателей, как водится, нашел.

"Это моя первая вылазка из Киева после того как я понял, что мне придумывают новые и новые уголовные дела, новые и новые допросы, чтобы я с вами не общался. Поэтому я сейчас фактически в самоволке нахожусь от их придуманных мероприятий. Намного приятнее с вами общаться, чем с угрюмыми следователями СБУ. Они когда меня допрашивали, 30 вопросов задали: как делается политическая работа, как вы хотите менять страну. Я думаю, чего я этим двоим я рассказываю, давай я пойду всем расскажу", - заявил Саакашвили.

Но вернуться в Киев ему все-таки придется. Расследования и судебные процессы по многочисленным делам не завершены. Не проще ситуация и на родине опального политика. Накануне президент Маргвелашвили заявил, что не намерен помиловать Саакашвили, который осужден в Грузии заочно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".