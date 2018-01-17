Врач Трампа посоветовал ему похудеть

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Дональд Трамп мог бы прожить до 200 лет, если бы правильно питался. Такое мнение высказал Ронни Джексон - врач, отвечающий за здоровье американского президента. На специальном брифинге, организованном пресс-службой Белого дома, доктор Джексон около часа докладывал журналистам об итогах полного медицинского обследования, которое прошёл президент Трамп.

К лечащему врачу Дональда Трампа вопросов у журналистов было куда больше, чем даже к пресс-секретарю Белого Дома - брифинг контрадмирала Рони Джексона длился почти час, передает "ТВ Центр". То, что о состоянии президента докладывал военный медик в черном кителе, а не в белом халате, неудивительно. Обследование глава государства проходил в национальном медцентре ВМС США. Несмотря на почтенный возраст - Дональду Трампу почти 72 года - он для своих лет в прекрасной форме, заверил Джексон. Давление в норме - никакой аритмии и гипертонии, как это часто бывает у пожилых людей. Правда, похудеть на несколько килограммов все же не помешало бы, поделился врач своими рекомендациями.

"Он получал бы пользу от диеты, если принимал бы пищу с меньшим содержанием жиров и углеводов. А еще, если бы делал зарядку, достаточно самых обычных упражнений. Все клинические данные показывают, что президент очень здоров и, скорее всего, в таком состоянии будет оставаться в течение всего президентского срока", - заявил Джексон.

История болезни Дональда Трампа содержит вообще не так много записей, как, например, его аккаунт в Twitter. Собственно, гиперактивность президента США в социальных сетях - а главное, эмоциональность этих сообщений - и заставляла многих сомневаться в психическом здоровье главы государства. Масла в огонь подлил экс-советник Стивен Беннон - в только что вышедшей книге о закулисье Белого Дома он называл Трампа идиотом и вспоминал, что тот совсем не хотел побеждать на выборах, а еще боялся отравлений, поэтому предпочитал заказывать еду из "Макдональдса". В итоге удостоился твита, в котором сам был обвинен в психических расстройствах. Себя же глава США не преминул похвалить.

"В действительности, моими наиболее огромными достоинствами всегда были умственная стабильность и ловкость. Я был очень удачливым бизнесменом и телезвездой, а затем с первой же попытки стал президентом. Думаю, что все это квалифицирует меня не как ловкача, а как гения. И не просто гения, а как стабильного гения!" – сказал Трамп.

Подозрения в нарциссизме теперь развеял пройденный Трампом когнитивный тест. Задания, на первый взгляд, почти детские - отличить на картинках льва, носорога и слона, а еще нарисовать часы, где стрелки показывают определенное время - и повторить за врачом пять обычных слов.

"У меня не было абсолютно никакой озабоченности по поводу его познавательной способности или его неврологических симптомов, поэтому я не собирался проводить с президентом когнитивный экзамен. Но мы его все-таки провели - Дональд Трамп сам попросил об этом. Я просмотрел несколько тестов, тех, что рекомендованы Национальным институтом старения, и выбрали тот, который был труднее остальных. Но президент блестяще справился", - рассказал Джексон.

Это якобы должно было дать ответ тем критикам, которые убеждали, что Трамп на футбольном чемпионате в Атланте забыл слова национального гимна.

Нестыковки, попавшие в кадр, лечащий врач Трампа никак не прокомментировал. Зато отметил удивительную способность американского президента, как он выразился, перезагружаться по утрам. То есть, забывать все плохое и начинать день с хорошего. Так что, по всей видимости, глава США отдает себе отчет в том, что делает - даже когда меряется ядерными кнопками с лидером КНДР, хвастаясь, у кого она больше или называет страны третьего мира "вонючими дырами". Это, как показала диспансеризация, не следствие каких-либо тяжелых диагнозов. Очевидно, просто природная харизма.

Борис Иванин, "ТВ Центр".