Власти Франции ужесточают миграционное законодательство

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Правительство Эммануэля Макрона подготовило список новых правил приема и распределения беженцев по лагерям. А французской полиции дано указание - с нарушителями не церемониться.

Добраться до цели - любыми средствами. На крыше поезда, в лодке. Или в грузовике. Но дорога, заявляет Эммануэль Макрон, у них теперь только одна. Сотрудничество с властями. В миграционном центре Кале он объявляет о новых правилах приема и распределения мигрантов, передает "ТВ Центр".

Говорит на английском - так собеседникам проще. Жмет руки и улыбается, начиная, конечно, с хороших известий. Сроки рассмотрения документов на статус беженца сократят. Переезд родственников организуют за счет бюджета. Из него теперь будут финансировать даже горячие обеды для тех, кто пока на улице - прежде для них готовили только волонтеры. Новая миграционная политика, уверяет Макрон, сохранит человеческое лицо. Правда, французская пресса так не считает. Свежая обложка журнала "Обозреватель". Явный намек - в какую сторону изменятся порядки.

"Вся проделанная работа сфокусирована на том, чтобы принять людей приезжающих из стран, где их жизнь подвержена риску. Оттуда, где идет война. Потому что у них есть право на убежище. Но много других людей из других стран – там, где нет войны и где они могут жить в мире, - приезжают сюда. Но это невозможно для Франции - интегрировать миллионы и миллионы людей", - заявил Макрон.

А потому отказывать в статусе беженца - сегодня его получает среднем один из 300 подавших запрос - будут гораздо чаще. После этого - депортация. А чтобы процесс шел без промедлений, проживание в миграционных центрах сделают фактически принудительным. С нарушителями же полиции разрешили не церемониться. Бойкотировавшие по этой причине встречу с Макроном волонтеры рассказывают: стражи порядка уже сейчас ведут себя с беженцами гораздо агрессивнее.

Французские методы предлагает взять на вооружение и соседям по Еврозоне. Присмотреться, похоже, уже готов Берлин. "Кризис 2015-2016 годов, когда число мигрантов было невероятно высоким, преодолен. Но вызовы для Германии, связанные с ним, еще не разрешены. Это касается интеграции. Расходов бюджета, криминальной статистки. Эти вопросы вызывают серьезную дискуссию в обществе. И для меня очень важно, чтобы новое правительство смогло снизить градус напряженности", - заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

В Елисейском дворце даже готовят Общеевропейскую стратегию по выходу из миграционного кризиса. Вот только найдет ли она поддержку, большой вопрос. Проблема распределения мигрантов по-прежнему ключевая. Греция и Италия, к чьим берегам лодки с беженцами приплывают едва ли не каждый день, сами требуют помощи. Польша, Чехия и Австрия - как только не пытались их вразумить - все еще отказываются принять навязанные квоты по мигрантам. Британия же и вовсе умывает руки. Лондон в лучшем случае согласится помочь деньгами. Но как бы то ни было, курс на смену миграционной политики взят. Париж, например, уже обещает в ближайшие месяцы оформить его законодательно.

Документ должен поступить в Национальную ассамблею уже весной. И, скорее всего, - недаром же у президента парламентское большинство - будет принят до конца сессии. Политика открытых дверей провалилась. И после нескольких лет отрицания этого факта Европа, наконец, признает очевидное официально.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Париж, Франция.