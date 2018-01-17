Родственники священника Грозовского прокомментировали приговор суда

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К 14 годам колонии строгого режима в среду суд приговорил священника Глеба Грозовского за педофилию. Своей вины он не признает. Несколько лет Грозовский скрывался в Израиле, но в итоге был экстрадирован в Россию.

В среду в Приозерском городском суде оглашен приговор священнику Глебу Грозовскому, который обвиняется в растлении трёх несовершеннолетних девочек в православных лагерях. Глеб Грозовский признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, которые он поведёт в колонии строгого режима, плюс год ограничения свободы. Это означает, что по истечении основного срока наказания Грозовский ещё год будет находиться под контролем властей.

Суд также постановил взыскать с Грозовского 1 миллион 200 тысяч рублей в качестве компенсаций в пользу пострадавшим — каждой по 400 тысяч рублей.

В уголовном деле фигурирует два эпизода. По версии следствия, в 2011 году Глеб Грозовский, являясь клириком Вознесенского собора в Царском селе, в православном детском лагере на острове Коневец в Ленинградской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. А в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба на греческом острове Кос совершил такое же преступление в отношении ещё двух несовершеннолетних.

Уголовное дело в отношении священника возбудили осенью 2013 года, тогда же РПЦ отстранила Грозовского от служения. Долгое время священник скрывался в Израиле: сначала заявлял, что его направили туда в командировку по линии РПЦ, однако позже выяснилось, что отъезд стал его личной инициативой.

Обвинение Грозовскому ему было предъявлено заочно. В 2016 году его экстрадировали в Петербург из Израиля. Свою вину Грозовский не признал. В последнем слове он заявил, что прощает всех тех, кто имеет отношение к этому приговору.

Также родственники Грозовского объявили о том, что в ближайшее время в Петербурге состоится пресс-конференция, на которой будут рассказано о нарушениях, которые якобы имели место в ходе расследования уголовного дела. Сторона обвинения от комментариев отказалась.

Анна Морозова, "ТВ Центр".