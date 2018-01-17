Отец подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Драчева погиб в ДТП

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Отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, погиб в ДТП в Хабаровске. Это произошло, когда он шел на работу. Водитель был трезв. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Хабаровске автомобиль насмерть сбил отца Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом пишет "Ридус".

По словам адвоката Аллахверанова Константина Лысенко, трагедия произошла в момент, когда его отец направлялся на работу, на которую он ходил одним и тем же маршрутом.

Также Лысенко подтвердил, что мужчина получал угрозы после гибели спортсмена Драчева в августе 2017 года.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, ДТП произошло 16 января ранним утром в Железнодорожном районе Хабаровска". Автомобиль марки Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель при этом был трезв. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

20 августа в Хабаровске между Драчевым и посетителем кафе Анаром Аллахверановым завязался конфликт, затем переросший в драку. Спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в реанимации.

В отношении Аллахверанова было заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". После этого СКР переквалифицировал его на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное из хулиганских побуждений". 19 сентября Аллахверанов сам сдался властям. Его арестовали.