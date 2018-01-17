Собянин рассказал о подготовке мест для крещенских купаний в Москве

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В Москве подготовлено 59 мест для крещенских купаний. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей персональной страничке в Twitter.

Сергей Собянин рассказал в своем Twitter, где москвичи могут окунуться в крещенскую купель.

"Подготовили 59 мест для крещенских купаний. Они оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Там будут раздевалки, освещение, парковки, место, чтобы согреться и выпить чай. Посмотрите список купелей (на сайте mos.ru)", - говорится в сообщении мэра Москвы.

Полный список мест подготовленных для крещенских купаний представлен на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Обеспечивать безопасность во время организации массовых крещенских купаний в Москве в ночь c 18 на 19 января будут более 8 тысяч сотрудников правоохранительных органов, сообщили накануне в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

"Для комфортного и безопасного участия в обряде в Москве планируется оборудовать 59 мест майн и девять купелей для купания в 11 административных округах Москвы. Все купели и иордани оборудованы местами обогрева, безопасными подходами и спусками, точками с горячими напитками – чтобы сразу после заплыва все желающие могли согреться и выпить горячего чая. Здесь будут дежурить спасатели и врачи. Порядок во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января у мест купания, а также у храмов (более 400 храмов), где будут проходить праздничные богослужения, обеспечат более 8 тыс. сотрудников правоохранительных органов – сотрудников полиции, инспекторов ГИБДД, сотрудников войск национальной гвардии и членов народной дружины и частных охранных организаций", - рассказали в ведомстве.

В департаменте напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при купании в праздник Крещения. Окунаться в прорубь не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Категорически запрещено опускаться в воду в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе подчеркнули, что окунаться следует только в специально оборудованных майнах и купелях под присмотром спасателей. Кроме того, перед купанием следует хорошо разогреть мышцы (помахать руками, сделать приседания и наклоны), а также запастись махровым полотенцем, сухой теплой одеждой и нескользящей обувью.

"Не рекомендуется находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма", - добавили в департаменте.