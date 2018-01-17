Под Тулой в ДТП с автобусом пострадали 14 человек

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В Тульской области 14 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля Hyundai. Двое пассажиров госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь. ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу.

В Тульской области столкнулись микроавтобус Iveko и автомобиль Hyundai, 14 человек пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Чтобы извлечь пассажиров из покореженного микроавтобуса пришлось открывать дверь при помощи гидравлического инструмента. Двух пассажиров автобуса госпитализировали, остальным пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Инцидент произошел в Щекинском районе у поселка Временный на автодороге Щекино-Тула. В момент ЧП в салоне автобуса находились 20 пассажиров. По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда на встречную полосу одного из водителей.

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