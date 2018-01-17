На Ярославском шоссе водитель автомобиля насмерть сбил пешехода

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На 49-м километре Ярославского шоссе водитель автомобиля насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Полиция проводит проверку по данному факту, подозреваемого разыскивают.

Водитель насмерть сбил пешехода на 49-м километре Московской области. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного ГУ МВД.

"В 23:30 16 января на 49 километре Ярославского шоссе водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину вне зоны пешеходного перехода. В результате полученных травм мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по данному факту. Подозреваемого разыскивают.