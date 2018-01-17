"Нафтогаз" возобновит закупки газа у "Газпрома"

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"Нафтогаз Украины" будет вновь закупать газ у России. По словам председателя правления украинской компании Андрея Коболева, цена на голубое топливо, предложенная "Газпромом", является привлекательной для украинской стороны.

Цена на газ, предложенная "Газпромом", является привлекательной, считают в "Нафтогазе Украины". Об этом рассказал председатель правления украинской компании Андрей Коболев, передает ТАСС.

"Нафтогаз" продолжит импортировать в обоих направлениях. Цена "Газпрома" очень привлекательная, и этим экономическим бенефитом необходимо пользоваться", - подчеркнул он.

В конце декабря 2017 года украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев будет покупать российский газ в случае, "если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный".

22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" из-за контракта на поставку российского газа на Украину. "Нафтогаз" обязали выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой объем закупок по контракту до пяти миллиардов кубометров, при этом оставив условие take or pay ("бери или плати") для 80% этого объема.

С 25 ноября 2015 года "Нафтогаз" не импортировал газ из России. Это запретило делать украинское правительство.