Роспотребнадзор будет штрафовать за отказ принимать новые купюры

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Роспотребнадзор решил открыть горячую линию, специалисты которой помогут тем, кто столкнулся с нежеланием продавцов принимать новые купюры 200 и 2000 рублей. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию по приему купюр номиналом 200 и 2000 рублей, говорится в сообщении ведомства.

Согласно предоставленной информации, любой отказ продавца принять банкноты номиналом в 200 или 2000 рубелей будет рассматриваться как противоправное действие, ущемляющее права потребителей. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом право выбирать, какими именно банкнотами и монетами (из числа выпущенных в официальное обращение) расплатиться, принадлежит потребителю.

Ранее Центробанк призвал не покупать новые купюры по цене выше номинальной и не хранить их как сувенир.

12 октября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. На 200-рублевой банкноте изображен памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический в Севастополе. На купюре в две тысячи рублей размещены знаменитые места Дальнего Востока - это мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.

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